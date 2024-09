São Gonçalo: realizando o tradicional desfile de 7 de Setembro - Divulgação

Publicado 05/09/2024 17:43

Niterói - O tradicional Desfile de 7 de Setembro da Prefeitura acontece no próximo sábado, em Santa Izabel. No total, 15 escolas municipais e uma instituição de interesse público participarão da celebração, que começa às 8h, na Estrada do Cordeiro. Mais de mil alunos deverão participar do desfile, evento já tradicional na região.

A concentração será a partir das 6h30, na Estrada do Cordeiro, esquina com Rua Laércio Rangel, próximo à Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição e Santa Izabel. O cortejo segue até a praça do bairro. O evento é organizado com a participação das secretarias municipais de Saúde, Educação, Conservação, Transportes, Esporte e Lazer, apoio dos agentes do 7º Batalhão, da Guarda Municipal e a direção da Escola Municipal Celia Pereira da Rosa.

As bandas das escolas municipais Célia Pereira da Rosa, Joaquim Lavoura, Paulo Reglus Neves Freire e Visconde de Sepetiba acompanharão as unidades de ensino que participarão do desfile cívico pela Independência do Brasil. São eles: Umei Professora Cremilda Rodrigues da Cunha, Umei Ednéa Mascarenhas de Araújo, Umei Padre Antonio Revers, Umei José Calil Abuzaid, Umei Professora Natalina Muniz de Oliveira, a Patrulha Aérea Civil Mirim (PAC), Escola Estadual Municipalizado Antenor Martins, Escola Municipal Marcus Vinicius Cruz de Mello Moraes, Escola Municipal Antônio Carlos Jobim, Escola Municipal Paulo Roberto Azeredo, Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba e Escola Municipal Rotary.



Esquema de trânsito

Na sexta-feira (6), a partir das 10h, será interditado o fluxo de veículos na Rua Auta Rosa, no trecho compreendido entre a Rua Rafael Rosa Junior e a Estrada do Cordeiro, para montagem do palco e demais estruturas necessárias. No dia do desfile, sábado (7), a circulação dos veículos vai ficar proibida, a partir das 6h30, na Estrada do Cordeiro, no trecho entre a Estrada de Itaitindiba e a Estrada da Fortuna; na Rua Laércio Rangel, entre a Estrada do Cordeiro e a Rua Valmir Tavares; e na Rua Auta Rosa, no trecho compreendido entre a Rua Rafael Rosa Junior e a Estrada do Cordeiro. Os motoristas devem ficar atentos pois o trânsito será desviado da seguinte forma:



- Estrada de Santa Isabel x Estrada do Cordeiro: Av. Francisco Azeredo Coutinho, Rua João Morães, Estrada da Fortuna e Estrada do Cordeiro;



- Estrada de Santa Isabel x Estrada de Itaitindiba: Av. Francisco Azeredo Coutinho, Rua João Moraes, Estrada da Fortuna, Rua Francisca Trapanez Giusti, Rua Miranda Mendes e Estrada de Itaitindiba.



O fluxo de veículos será liberado no sábado (7), após a finalização da desmontagem das estruturas do evento.