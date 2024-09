Obras em São Gonçalo: Governo do Estado fez vistoria - Divulgação

Publicado 06/09/2024 18:59

São Gonçalo - O bairro do Bom Retiro está sendo transformado. Estão sendo feitas obras de drenagem, meio-fio e pavimentação em 64 ruas do bairro. Nesta sexta-feira (6), as ruas João Antero e Cardeal Mauri foram asfaltadas. Nelas, o processo de drenagem já foi concluído. O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, esteve no local acompanhado do prefeito Capitão Nelson e acompanhou o andamento das intervenções.

O processo de drenagem já foi concluído em quase todas as 64 ruas do projeto. Algumas vias já foram asfaltadas e receberam meio-fios. As intervenções estão sendo feitas pelo Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, e têm previsão de conclusão para este ano.

Os moradores do bairro afirmam que a obra já deu mais qualidade de vida para eles mesmo sem ter sido concluída. Valécio Matos de Souza, de 47 anos, é morador do Jardim Bom Retiro desde que nasceu. Ele contou que o bairro alagava antes das obras e os moradores tinham usar sacolas plásticas nos pés para ir trabalhar já que, quando chovia, o local ficava cheio de lama.

"Tudo alagava, aqui era um mangue. A gente não tinha esgoto, nem saneamento básico, aqui alagava, ficava lama pura. Eu mesmo já perdi eletrodomésticos quando a minha casa alagou. A gente tinha que usar sacolas plásticas nos pés para ir trabalhar quando chovia e era péssimo. Agora, instalaram manilhas aqui e não alaga mais. Além disso, temos um asfalto novinho, eu consigo andar de bicicleta tranquilamente, antes tinha que desviar dos buracos do chão de terra. Isso aqui é um sonho se tornando realidade, é mais qualidade de vida pra gente", disse.

Recentemente foram instaladas manilhas para a macrodrenagem na Avenida Presidente Roosevelt, às margens da RJ-104. No local, já havia drenagem, porém, não dava mais vazão. As obras irão beneficiar mais de 20 mil pessoas que vivem no bairro. Nas intervenções, estão sendo investidos R$ 253 milhões.