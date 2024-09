São Gonçalo: corrida Intercidades neste final de semana - Reprodução

Publicado 06/09/2024 18:42

São Gonçalo - A Prefeitura, através da Secretaria de Transportes, montou esquema especial de trânsito neste domingo (8), quando acontece o Projeto Corrida e Caminhada Intercidades, que deve reunir cerca de mil pessoas, entre participantes, organização e apoio. Serão 700 corredores a partir de 16 anos e 200 na caminhada a partir de 15 anos. As inscrições já estão encerradas.

A largada da corrida será às 8h e da caminhada às 8h e 30m no largo do ponto dos ônibus, atrás do 7 Batalhão do Alcântara (Av. Domingos Damasceno Duarte com Av. Presidente Kennedy) e a chegada no mesmo local.

As vias que fazem parte do percurso da prova serão parcialmente interditadas. A Avenida Doutor Humberto Soeiro de Carvalho será parcialmente interditada no trecho compreendido entre a Praça da Trindade e a Rua Pastor Waldemar Zarro; a Rua Pastor Waldemar Zarro ficará parcialmente interditada no trecho compreendido entre a Avenida Doutor Humberto Soeiro de Carvalho e a Avenida Presidente Kennedy; e a Avenida Presidente Kennedy será parcialmente interditada no trecho compreendido entre a Rua Pastor Waldemar Zarro e a Avenida Domingos Damasceno Duarte. A interdição nas ruas terá início às 8h da manhã deste domingo (8) até o fim da corrida.

Além disso, ficará proibido o estacionamento de veículos nas vias em questão e em todo trecho de intervenção para a realização da corrida. Os veículos que estiverem estacionados nelas estarão sujeitos a remoção, conforme previsto no Art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Projeto Corrida e Caminhada Intercidades é executado pela Instituição Esporte e Cidadania para Todos em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo/Secretaria de Esporte e Lazer.