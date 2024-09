Feira do Podrão: este final de semana em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 06/09/2024 18:06

São Gonçalo - Sucesso de público, Feira Nacional do Podrão retorna com força total nos dias 06, 07 e 08 de setembro (sexta a domingo), no estacionamento do São Gonçalo Shopping, em São Gonçalo.



O evento gastronômico mais popular e democrático da cidade do Rio de Janeiro conta com 30 expositores espalhados por 6.000 metros quadrados de conforto, segurança e área exclusiva para diversão da garotada.



Lanches aclamados em edições anteriores da Feira Nacional do Podrão estão confirmados. Destaque para a “Batata Frita de Marechal Hermes” (Patrimônio Cultural Material de Cidade do Rio), petisco símbolo do subúrbio carioca. Estarão presentes outras atrações gastronômicas, “Cachorro-Quente na Chapa”, “Hambúrguer de Três Quilos”, “Cachorro-Quente de 120 centímetros”, “Torre de Churros”, “Torre de Hambúrguer”, “Sorvete na Chapa” e muito mais.



“Estamos muito contentes em revisitar São Gonçalo com o Podrão raiz oferecendo boa comida e muita diversão para toda família”, conta Suzanne Malta, idealizadora/promotora do projeto e influenciadora digital do conhecido perfil @ondecomernorio, ao lado do parceiro de empreitada, arquiteto e produtor Filipe Machado.



Destaque para o espaço infantil de entretenimento com equipe de supervisores, garantindo diversão segura para crianças, além de barraquinha de algodão doce e diversos brinquedos (Touro Mecânico, Tobogã Grande, Discoplay, Jacaré Inflável, Cama Elástica e Pula-pula Inflável). Programação musical conta com DJ, Roda de Samba, Pagode, Pop, além do show da banda Netos da Dona Neves.



SERVIÇO:

Evento: 21ª Edição da Feira Nacional do Podrão

Local: Estacionamento do São Gonçalo Shopping

Dias: 06, 07 e 08/09 (sexta, sábado e domingo).

Horários: Sexta - 17h às 22h / Sábado e domingo - 14h às 22h

Siga as redes: @feiradopodrao