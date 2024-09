São Gonçalo: celebração reuniu 14 escolas municipais, além da Patrulha Aérea Civil Mirim e do Bombeiro Mirim - Divulgação

Publicado 07/09/2024 19:13

São Gonçalo - Com um público de mais de 5 mil pessoas, neste sábado (7), o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro foi realizado no bairro de Santa Izabel, em São Gonçalo. A celebração, que reuniu 14 escolas municipais, além da Patrulha Aérea Civil Mirim e do Bombeiro Mirim, comemorou os 202 anos da Independência do Brasil.

O evento contou com a presença do prefeito, Capitão Nelson, da primeira-dama Marinete Ruas, do vice-prefeito Sérgio Gevú, do deputado estadual Douglas Ruas, secretários e vereadores da cidade.

Uma das pessoas presentes no evento foi Mayara Marinho, de 30 anos. Ela é mãe de duas crianças: a pequena Micaela, de 7 anos, e o Mateus, de 9 anos. Ambos são alunos da Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba e desfilaram pela primeira vez neste sábado. Para a mãe deles, foi um momento de emoção.

"É a primeira vez que eu venho assistir ao desfile. Meus filhos estão tão animados e felizes que ensaiavam em casa quando não estavam na escola. Estavam ansiosos para esse momento. Minha filha acordou hoje às 6h, toda alegre. É um orgulho muito grande ver eles participando aqui", afirmou,

Valdinéia Paula dos Santos, de 58 anos, faz questão de acompanhar o desfile há algum tempo. Ela mesma já desfilou, quando era professora de uma escola municipal. Os filhos dela também desfilaram quando eram alunos e, neste fim de semana, o neto Tom, de 5 anos, viveu a mesma experiência. "É a primeira vez que meu neto vai desfilar e viemos aqui apoiar. Eu sempre gostei do desfile, sempre faço questão de vir assistir, mas esse ano foi mais especial ainda. Meu neto está todo feliz de estar participando com a banda da Escola Municipal Celia Pereira da Rosa, onde ele estuda. Ele ficou falando disso por dias e acordou ansioso hoje. Esse evento aqui em Santa Izabel é muito bonito, eu gosto muito", disse.

O desfile foi organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Educação e apoio das secretarias de Saúde, Conservação, Transportes, Ordem Pública, Comunicação Social, Defesa Civil, apoio dos agentes do 7º Batalhão e da Guarda Municipal. A concessionária Águas do Rio distribuiu água aos participantes do desfile. No dia 22 de setembro, será a vez de comemorar os 134 anos de São Gonçalo, com o também tradicional desfile cívico-militar no Centro, que conta com escolas públicas e particulares, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Exército e Marinha.