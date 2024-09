Dia do Bigode: ação promovida pela campanha do Capitão Nelson - Divulgação

Dia do Bigode: ação promovida pela campanha do Capitão NelsonDivulgação

Publicado 07/09/2024 19:01

São Gonçalo - Um grande evento de mobilização e apoio ao candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), reuniu pessoas na Praça da Trindade, na tarde desta sexta-feira (6). O “Dia do Bigode” contou com a presença de apoiadores que, ao entrarem na brincadeira proposta, aderiram ao bigode, caraterística marcante do Capitão Nelson.

De forma descontraída e irreverente, eleitores demonstraram apoio à reeleição de Capitão, usando filtros de bigode nas redes sociais e também presencialmente, com bigodes postiços em apoio à ação. A mobilização foi realizada através das redes sociais do prefeito.

“Agradeço a todo apoio que recebi hoje durante o evento. Vamos juntos por toda a cidade, falando com os gonçalenses em todos os cantos do nosso município, falando sobre os avanços da nossa cidade e também dos planos para que ela se torne ainda melhor no futuro”, disse Capitão Nelson, que participou da ação Dia do Bigode ao lado do deputado estadual Douglas Ruas e do vice-prefeito na chapa, João Ventura, em cima de um trio elétrico.

“Estamos a um mês das eleições e achei muito legal um evento como esse, reunindo tanta gente que apoia o Capitão. Fiz a barba e deixei o bigode pra entrar na brincadeira também”, contou o comerciante Anderson Pereira, morador do Mutondo.

O evento começou com uma carreata, que partiu da Rua Alzira Vargas, no Laranjal, passou pelo Vila Três, Mutondo e Alcântara e seguiu em direção à Praça Leonor Corrêa, conhecida como Praça da Trindade, onde apoiadores se reuniram para demonstrar apoio à reeleição de Capitão Nelson como prefeito de São Gonçalo.