Marcelo Freixo e Dimas Gadelha: campanha para prefeito pelas ruas da cidadeDivulgação

Publicado 07/09/2024 19:27

São Gonçalo - A mini carreata do candidato a prefeito Dimas Gadelha pelas ruas de São Gonçalo teve o reforço do presidente da Embratur Marcelo Freixo. Vários carros saíram do bairro Trindade e circularam os bairros da cidade.

"Fomos recebidos com muito carinho pela população de São Gonçalo. Nossa campanha ganha cada vez mais apoiadores. Hoje foi a vez do meu amigo Marcelo Freixo, que nasceu em São Gonçalo e foi criado em Niterói, circular uma parte da cidade que ele conhece bem as necessidades e carências. Vamos juntos reconstruir essa cidade cuidando das pessoas", afirmou Dimas.

Marcelo Freixo reafirmou seu compromisso com São Gonçalo

"A gente precisa de gente compromissada como o Dimas, que busca apoio do governo federal para trazer investimentos que sejam transformadores reais. Dimas sabe que pode contar com meu apoio, eu sou gonçalense raiz e quero uma cidade melhor para todas e todos", disse Marcelo Freixo.