Guarda Municipal: prisão de ladrões de cabos na madrugada - Divulgação

Publicado 10/09/2024 19:42

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam três homens em flagrante por furto de cabos, na madrugada desta terça-feira (10), no Centro e no Rocha. Com os suspeitos, foram apreendidos cabos e materiais cortantes.

A primeira prisão da madrugada ocorreu pouco depois da meia-noite quando uma equipe da Guarda Municipal, que estava em patrulhamento, foi acionada pelos agentes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que informaram sobre a presença de homens furtando cabos na Rua Doutor Nilo Peçanha, no Centro.

No local, os agentes viram um dos suspeitos pendurado nos fios que ainda estavam presos em postes e um segundo homem estava na calçada, recolhendo material que já havia sido furtado. Os suspeitos tentaram fugir quando perceberam a presença dos agentes, mas foram detidos. Os dois homens foram presos e levados para a 73ª DP (Neves). Cerca de oito metros de cabos de cobre que eles tentaram furtar foram apreendidos. Os acusados já possuíam anotações criminais por outros crimes.



A segunda prisão da noite ocorreu pouco depois das 3h. Uma equipe de agentes da Guarda estavam em patrulhamento quando viu, na esquina da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco com a Rua João Damasceno Duarte, no Rocha, um homem pendurado em fios que estavam em um poste, tentando cortar e furtar o material. Ele foi abordado e revistado. Com o suspeito, foram encontrados uma faca, um alicate e 25 metros de fios já cortados. Ele foi preso e levado para a 72ª DP (Mutuá). O homem já possuía outras passagens criminais.