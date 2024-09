São Gonçalo: palco da edição especial do Cerimonialistas em Ação, um workshop organizado por Lu Rodrigues - Divulgação

Publicado 09/09/2024 19:39

São Gonçalo - No dia 18 de setembro, quarta-feira, das 10h às 19h, São Gonçalo será palco da edição especial do Cerimonialistas em Ação, um workshop organizado pela Lu Rodrigues Aluguel de Roupas, que promete impulsionar a carreira de cerimonialistas e profissionais do setor de eventos. Além disso, o valor arrecadado com as inscrições será destinado ao instituto Lu Rodrigues, que visa proporcionar oportunidades para as crianças de Guapimirim. A ação será realizada no Espaço 1001 eventos, localizado no centro de São Gonçalo, e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.



O evento foi idealizado para atender às necessidades de quem busca destaque no competitivo mercado de festas e casamentos. Com foco em networking, o Cerimonialistas em Ação visa não só conectar os profissionais, mas também promover o compartilhamento de experiências e aprendizado mútuo, acreditando que essas conexões são cruciais para o crescimento e a diferenciação no setor.



Com o mercado de casamentos em plena expansão, os organizadores Marcelo e Sabrina Rodrigues, sócios da renomada Lu Rodrigues Aluguel de Roupas, com mais de 13 anos de experiência, estão otimistas quanto ao impacto do evento. A programação inclui aproximadamente 8 horas de conteúdo exclusivo, apresentado por especialistas que compartilharão dicas práticas, estratégias de negócios e marketing, estudos de casos de sucesso, e insights valiosos sobre como criar experiências memoráveis para os clientes.







Conheça os palestrantes:



João Carlos: Diretor de Marketing e responsável pelo sucesso de diversos eventos na Lu Rodrigues. Sua palestra, "Além do óbvio: Amplie a sua receita ouvindo os seus clientes", promete revelar estratégias inovadoras para captação de novos clientes.



Sabrina Rodrigues: Empresária e Co-fundadora da Lu Rodrigues, especializada em análise comportamental e gestão de pessoas. Ela abordará o tema "Como transformar sonhos em realidade", oferecendo insights sobre desenvolvimento profissional e pessoal.



Marcelo Rodrigues: Fundador da Lu Rodrigues, com mais de 30 anos de experiência no setor de aluguel e casamentos. Marcelo trará sua expertise na palestra "Vender não é talento", destacando a importância de técnicas de vendas.

Monique Barcellos: Especialista em maquiagem e penteados, com ênfase em noivas e debutantes. Sua palestra "O segredo do sucesso para profissionais do mercado de casamento" abordará as melhores práticas para se destacar no setor.



Carol Borba: Assessora de casamentos e mentora, à frente da Agência Casa Comigo. Carol discutirá o tema "Do planejamento à ação: como a rede social pode transformar o seu negócio", explorando o poder das redes sociais no sucesso dos eventos.



SERVIÇO:



Para adquirir os ingressos basta acessar pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/cerimonialistas-em-acao-edicao-especial-sao-goncalo/2603036

Cerimonialistas em Ação – Edição São Gonçalo

Data: 18 de setembro

Horário: das 10h às 19h

Inscrições: Sympla

Local: 1001 Eventos – São Gonçalo

Endereço: Rua Coronel Serrado, 1001 Zé Garoto, São Gonçalo – RJ