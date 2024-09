Candidato à reeleição, Prefeito Capitão Nelson: campanha no final de semana e reuniões segunda-feira - Divulgação

Publicado 09/09/2024 19:59

São Gonçalo - Nesta segunda-feira (9), Capitão Nelson (PL) cumpriu compromissos de governo e, pela noite, deu continuidade à sua agenda de encontros políticos que vêm sendo realizados por toda a cidade.

Em uma das reuniões que participou no fim de semana, Capitão falou sobre a importância de ampliar os atendimentos oncológicos na cidade, para que o gonçalense não tenha necessidade de se deslocar até outros municípios para realizar exames e tratamentos.

“Os gonçalenses tinham que sair daqui para fazer cirurgia oncológica lá no Instituto Nacional de Câncer (INCA) e, hoje, fazem aqui no Hospital do Câncer e do Coração (Hccor). E vou dar uma notícia de primeira mão aqui. A partir da semana que vem, estaremos realizando quimioterapia no HCCOR!”, comemorou Capitão.

Na manhã de domingo (8), Capitão Nelson caminhou pela Rua da Feira, no bairro Alcântara, junto a eleitores. O candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo recebeu o carinho da população em uma caminhada pela Rua João Caetano, com seu vice-prefeito na chapa, João Ventura e com o deputado estadual Douglas Ruas.

"Se a gente for falar tudo que o Capitão já fez, vamos ficar o dia todo falando. O que mais gostei no governo dele foram as reformas dos postos de saúde e também a clínica da Lagoinha que ele está construindo lá perto de casa", disse o comerciante Waldir Ribeiro, de 73 anos, morador do Pacheco, que estava na feira e aproveitou para cumprimentar o atual prefeito.

Na tarde e noite de sábado (7), Capitão Nelson, junto ao deputado estadual Douglas Ruas, participou de reuniões com candidatos a vereador e eleitores na Brasilândia, Boaçu, Jardim Catarina e Estrela do Norte.