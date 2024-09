Dimas Gadelha: campanha segue com programa eleitoral no ar e autorizado pela justiça eleitoral - Bruno Ramalho

Publicado 10/09/2024 21:21

São Gonçalo - Capitão Nelson bem que tentou tirar do ar as propagandas eleitorais do candidato a prefeito Dimas Gadelha, mas a justiça rejeitou os pedidos. O primeiro se refere ao projeto de implantação dos ônibus gratuitos em São Gonçalo, a exemplo do que existe em Maricá e o pedindo para retirar a propaganda que fala sobre os recursos da Cedae. A Justiça alegou improcedênca no pedido, já que Dimas apresenta suas propostas na propaganda eleitoral.

"Ganhamos o direito de manter no ar os programas eleitorais que falam do transporte gratuito, que vamos trazer pra São Gonçalo e também o que fala dos recursos com a venda da Cedae, que foram mais de 1 bilhão de reais e o gonçalense não viu para onde foram os recursos. Eu mostro para onde o próprio povo gostaria que fosse destinado esse valor. Ainda bem que a justiça analisou e jogou o pedido deles improcedente", afirmou Dimas.

O candidato da coligação "São Gonçalo Merece Muito Mais" que reúne PT, PV, PCdoB, PSB, PRTB, PSD e PDT passou o dia em panfletagem e corpo a corpo com moradores do bairro Colubandê.

Nesta quarta-feira, 11, a caminhada da virada do Dimas, partindo do Rodo de São Gonçalo às 9h da manhã.