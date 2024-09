Capitão Nelson: seguindo com a campanha em reuniões pela cidade - Divulgação

Capitão Nelson: seguindo com a campanha em reuniões pela cidadeDivulgação

Publicado 10/09/2024 21:14

São Gonçalo - O candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), dividiu a sua agenda do dia entre compromissos de governo e reuniões com candidatos a vereador e eleitores nesta terça-feira (10).

Na última segunda feira (9), Capitão Nelson e o deputado estadual Douglas Ruas participaram de duas grandes reuniões no Zé Garoto e no Centro; uma na Rua Doutor Francisco Portela e, outra, no ginásio do Clube Esportivo Mauá. Ambos os encontros reuniram centenas de apoiadores e eleitores, que lotaram os locais de reunião. “Passei a conhecer o município como a palma da minha mão. Eu via o descaso das gestões anteriores com a população. Estamos trabalhando bastante para trocar o pneu do carro em movimento, para dar dignidade ao gonçalense. Porque antes, lá atrás, eu via que o gonçalense tinha vergonha de dizer que morava aqui na cidade. E hoje é diferente. Vejo que ele bate no peito com orgulho e diz: eu sou gonçalense!”, afirmou Capitão Nelson, durante discurso na primeira reunião da noite de segunda-feira.

O cenário de atraso de antes da chegada do Capitão à prefeitura foi lembrado durante os encontros de campanha política. “A população gonçalense não tinha mais esperança de que a nossa cidade pudesse dar certo. Entrava prefeito, saía prefeito e nada mudava. Todos eles faziam a mesmice”, pontuou o deputado estadual Douglas Ruas, ao falar do início da gestão de Capitão Nelson, em 2021.



Nesta terça-feira (10), Capitão seguiu com sua campanha, em três reuniões durante a noite.