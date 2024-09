Tributo ao Queen: em São Gonçalo, grátis - Divulgação

Tributo ao Queen: em São Gonçalo, grátisDivulgação

Publicado 11/09/2024 12:28

São Gonçalo - No mês do evento de rock mais esperado do Brasil, o Pátio Alcântara não poderia ficar de fora. No dia 13 de setembro, o shopping será palco de um espetáculo imperdível para os amantes do rock clássico. A partir das 19h, a Praça de Alimentação do shopping receberá a 2ª edição do "Rock no Pátio", com um tributo especial à lendária banda Queen, apresentado pela banda Road Rock.



Conhecida por suas performances enérgicas e fiéis às versões originais, a Road Rock promete uma noite memorável, recriando os maiores sucessos de Freddie Mercury e companhia. No repertório, clássicos como "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Somebody to Love", entre outros, que marcaram gerações e continuam a conquistar fãs pelo mundo.



O evento é gratuito e ideal para quem deseja relembrar os grandes hits do Queen, enquanto aproveita um ambiente agradável com opções variadas de alimentação. A 2ª edição do "Rock no Pátio" reforça o compromisso do Shopping Pátio Alcântara em proporcionar entretenimento de qualidade para toda a família.

Serviço

Evento Rock no Pátio – Tributo ao Queen

Data: 13 de setembro de 2024

Horário: a partir das 19h

Local: Praça de Alimentação, Shopping Pátio Alcântara

Valor: Entrada Gratuita