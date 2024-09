Vacinação antirrábica: no próximo sábado, em São Gonçalo - Divulgação

Vacinação antirrábica: no próximo sábado, em São GonçaloDivulgação

Publicado 11/09/2024 15:02

São Gonçalo - A primeira etapa da vacinação antirrábica para cães e gatos em São Gonçalo vai acontecer no próximo sábado (14). A segunda etapa será no dia 19 de outubro. A imunização é para os animais com mais de três meses de vida e que não estejam doentes. A expectativa da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2024 é vacinar cerca de 120 mil animais nas duas etapas na cidade. Estarão disponíveis 65 pontos de vacinação na primeira etapa, das 8h às 17h.



Os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com a focinheira e sempre conduzidos por um adulto para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes. Animais doentes, com febre, diarréia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes.



Os protetores de animais que possuem o Número de Cadastro Municipal (Nucam) podem ligar para (21) 3195-5198, ramal 1008, para a marcação da equipe que fará a imunização dos animais nas residências.



Para os gonçalenses que perderem as datas da campanha, a vacina estará disponível nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), no Mutuá e Alcântara, após a segunda etapa, a partir do dia 22 de outubro, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.



As ações vão contar com cerca de mil funcionários, entre agentes de saúde, agentes de endemias e médicos veterinários integrantes do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde Ambiental, todos ligados à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Semsa), além de voluntários capacitados.



A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.



RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:



1ª ETAPA – 14 de setembro

1 - Ciep 422 - Nicanor Ferreira Nunes, Água Mineral



2 - USF Antonina



3 - Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho



4 - Escola Municipal Joaquim Lavoura, Barro Vermelho



5 - USF José Bruno Neto, Boa Vista



6 - Escola Municipal Presidente Castelo Branco, Boaçu



7 - USF Alexander Fleming, Boaçu



8 - Escola Estadual Monsenhor Barenco Coelho, Boaçu



9 - USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



10 - Centro Social Brasilândia (Fundação leão XIII)



11 - Escola Estadual Clélia Nanci, Brasilândia



12 - Igreja Nossa Senhora das Graças, Morro da Torre, Centro



13 - Capela Nossa Senhora da Conceição, Porto do Rosa



14 - Escola Municipal Professor Paulo Roberto Macedo Amaral, Colubandê



15 - Colégio Estadual Santos Dias, Neves



16 - Escola Municipal Maria Amélia, Engenho Pequeno



17 - Escola Municipal Mário Quintana, Engenho Pequeno



18 - USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte



19 - USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



20 - Instituto Cultural Olavo Bilac, Galo Branco



21 - USF Galo Branco



22 - USF Mutondo II, Galo Branco



23 - Associação de Moradores da Comunidade do Gato, Gradim



24 - Escola Estadual Francisco Lima, Gradim



25 - USF Ana Nery, Gradim



26 - Associação Amalad, Itaoca



27 - USF Albert Sabin, Itaoca



28 - Segunda Igreja Batista de Itaúna



29 - CSU ITAÚNA



30 - Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes, Itaúna



31 - USF Jardim Catarina



32 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



33 - Escola Municipal Irene Barbosa Ornelas, Jardim Catarina



34 - Ciep Anita Garibaldi, Jardim Catarina



35 - Centro Comunitário Jardim Catarina



36 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



37 - Escola Municipal Amaral Peixoto, Lindo Parque



38 - USF Armando Ferreira Leão, Morro do Castro



39 - Cavem Mutuá



40 - Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, Mutuá



41 - USF Alberto Constantino Farah, Mutuapira



42 - PAM Neves



43 - USF Neuza Goulart Brizola, Palmeiras



44 - Conjunto da Marinha, Palmeiras



45 - Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40



46 - Colégio e Faculdade Paraíso



47 - Ciep 237 - Jornalista Wladimir Herzog, Paraíso



48 - Orla da Praia das Pedrinhas



49 - Escola Estadual Cônego Goulart, Pita



50 - UBS Robert Koch, Porto da Madama



51 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



52 - Colégio Estadual Oswaldo Ornellas, Porto Novo



53 - USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



54 - Ciep 413 - Adão Pereira Nunes, Neves



55 - Escola Municipal Carlos Maia, Porto Velho



56 - Centro Educacional Pericar, Rocha



57 - USF Wally Figueira da Silva, Rocha



58 - USF David Capistrano, Itaúna



59 - USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



60 - USF Santa Luzia



61 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Venda da Cruz



62 - USF Getúlio Vargas, Boa Vista



63 - Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto



64 - Associação de Moradores do Zumbi



65 - USF Juvenil Francisco Ribeiro, Zumbi