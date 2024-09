Dimas Gadelha: campanha de candidato a prefeito nas ruas da cidade - Bruno Carvalho

Publicado 12/09/2024 07:27

São Gonçalo - Dimas Gadelha passou o dia nas ruas de São Gonçalo realizando corpo a corpo nos bairros Neves e Gradim. O candidato da coligação "São Gonçalo Merece Muito Mais" ouviu a população e suas queixas sobre as obras do Muvi, o corredor de ônibus em construção no bairro de Neves e região.



"Essa obra milionária é mais um desperdício do dinheiro público. Estão fazendo um corredor de ônibus, sem ampliar as vias da cidade. Na maior parte dos trechos existe apenas uma grande calçada com estacionamento. Os moradores se queixam da obra, do caos, da falta de arborização, pois retiraram dezenas de árvores em toda a extensão da via e da efetividade da obra", enumerou Dimas.



É o caso do comerciante Antônio José que está enfrentando dificuldades para acessar sua loja e viu o movimento cair.



"Estão fazendo uma obra que só deve beneficiar as empresas de ônibus, pois pra gente não vai adiantar nada. Se um dia a gente sonhou que teríamos a linha 3 do metrô ligando Guaxindiba a Niterói, esse sonho foi enterrado nesses escombros dessa obra. Não consigo nem entrar na loja direito e quase ninguém mais passa por aqui. Infelizmente estão fazendo uma obra que não vai ampliar as vias, não vai ter transporte de massa, não tem acessibilidade. Pra quê gastar tanto se não vai resolver esse trânsito caótico de São Gonçalo?", indagou o comerciante.

Nesta quinta-feira, 12 de setembro, Dimas participa de mini carreata de Alcântara à Santa Isabel. Grava programa eleitoral e partica de reuniões com candidatos da coligação 'São Gonçalo Merece Muito Mais' que reúne PT, PDT, PCdoB, PV, PSB, PRTB e PSD.