Centro de Tradições Nordestinas: show grátis neste sábadoReprodução

Publicado 13/09/2024 08:28 | Atualizado 13/09/2024 08:30

São Gonçalo - Os fãs de músicas dos anos 60, 70, 80 e 90 e de dança de salão podem se preparar para o evento “GeraSONS - 55 anos do Conjunto Aeroporto", que ocorrerá no próximo sábado (14), a partir das 19h, no Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo, no bairro de Neves. O evento, que tem apoio do Ministério da Cultura e Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, através da Lei Paulo Gustavo, promete combinar o embalo dos grandes sucessos das décadas anteriores, dança e muita diversão.

O título do projeto já faz um trocadilho com a palavra gerações, mostrando a importância de relembrar esses sucessos para os fãs e ensinar um pouco sobre eles para os mais novos. O Conjunto Aeroporto, por sua vez, conta com músicos do município e já tocou em diversos clubes locais, como o Clube Tamoio e o Clube Mauá, por exemplo.

Além disso, o Conjunto Aeroporto celebra seus 55 anos, quando foi criado pelo músico José Carlos, que também é o maestro do grupo. Até hoje, os artistas do Conjunto Aeroporto prezam pela seguinte fórmula: alegria, magia, descontração, respeito ao público e performances musicais em torno dos hits de 60, 70, 80 e 90. O repertório inclui Bossa Nova, Bolero, Gafieira, Soltinho dos anos 60 e 70, MPB, Forró, Pagode, Samba, Axé, Pop e Pop Rock dos anos 80 e 90.

Ainda durante o show, o espectador poderá aproveitar a apresentação de dois casais de bailarinos da cidade que irão dançar coreografias de dança de salão com figurinos impecáveis. O show promete, acima de tudo, divertir as pessoas em um ambiente descontraído e inclusivo. A direção geral é de André Santana.



Serviço:



Evento: Gerasons

Data: 14 de setembro

Horário: 19h

Local: Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo

Endereço: Rua José Augusto Pereira dos Santos, s/n, no bairro Neves, em São Gonçalo, em frente ao Detran.