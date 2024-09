Baile Charme: em São Gonçalo, de graça, este final de semana - Divulgação

Baile Charme: em São Gonçalo, de graça, este final de semanaDivulgação

Publicado 12/09/2024 10:54

São Gonçalo - O São Gonçalo Shopping convida todos para uma noite de música, dança e cultura com o Baile Charme, que acontecerá no dia 13 de setembro, a partir das 18h, na Praça de Alimentação.



Inspirado nos históricos bailes das noites cariocas dos anos 80, especialmente no famoso Baile Charme do Viaduto de Madureira, o evento promete resgatar toda a energia e vibração desse movimento cultural que atravessa gerações. O som do charme, com suas batidas envolventes, convida a todos para dançar e se conectar com a rica história por trás dessa manifestação artística.



A noite contará com a presença especial da Família Black Star, reconhecida por suas performances autênticas que capturam a essência do charme e celebram a moda, a música e o estilo dos anos 80. Este será um momento para a comunidade se reunir em uma atmosfera de celebração, onde a alegria e a expressão livre são protagonistas.



O Baile Charme no São Gonçalo Shopping é mais do que um evento; é um convite para todos mergulharem em uma experiência cultural única, celebrando uma tradição que continua a inspirar e a enriquecer a cidade de São Gonçalo.



Serviço

Evento: Baile Charme no São Gonçalo Shopping

Data: 13 de setembro de 2024

Horário: 18h

Local: Praça de Alimentação - Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista - Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5

Valor: Entrada gratuita