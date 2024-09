Capitão Nelson: campanha eleitoral segue em São Gonçalo na busca de sua reeleição - Divulgação

Publicado 12/09/2024 07:38

São Gonçalo - Nesta quarta-feira (11), Capitão Nelson (PL), cumpriu compromissos de governo até o início da noite e deu continuidade em sua agenda de campanha política por São Gonçalo.

O candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo, destacou o avanço das obras de infraestrutura pelo município durante reunião que participou na noite da última terça-feira (10). “Já fizemos as obras em Vista Alegre e do Pacheco ao Sacramento, com drenagem e pavimentação. Iniciamos esta semana as obras de drenagem e pavimentação de todas as ruas acima do Sacramento até Santa Izabel, nos bairros Ieda e Eliane, no lado esquerdo e no lado direito da Estrada de Santa Izabel. Todas essas ruas serão drenadas e pavimentadas”, comemorou o atual prefeito, destacando a mais nova frente de obras de infraestrutura em parceria com o Governo do Estado.

Acompanhado do deputado estadual Douglas Ruas, Capitão Nelson compareceu a duas reuniões, uma no Centro e outra, na Trindade, onde falou com eleitores sobre as eleições do dia 6 de outubro.“Só aqui em São Gonçalo são mais de R$600 milhões em investimentos através de parcerias com o Governo do Estado. Graças a esses avanços, nós como gonçalenses, já conseguimos enxergar uma nova cidade. Mas a São Gonçalo dos próximos quatro anos será ainda melhor do que a São Gonçalo que temos hoje!”, disse o deputado estadual Douglas Ruas.

Em continuidade à sua agenda de compromissos políticos, Capitão Nelson participou nesta quarta-feira (11) de três reuniões com eleitores.