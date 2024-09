São Gonçalo: Guarda Municipal impediu roubo de cabos - Divulgação

Publicado 15/09/2024 17:51

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, na madrugada deste domingo (15), um homem que estava furtando fios de cobre de um bueiro na esquina da Rua Salvatori com a Rua Aluísio Neiva, no Centro. O acusado chegou a entrar em luta corporal com os agentes, que tiveram que utilizar uma arma de choque para imobilizá-lo.

Segundo informações da Guarda Municipal, responsáveis pelo videomonitoramento feito na Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) viram que dois homens estavam furtando fios de cobre de um bueiro e acionaram as equipes da Guarda que estavam em patrulhamento para irem até o local. No endereço mencionado, os guardas viram dois suspeitos, sendo que um deles estava com um pedaço de fio cortado e tentava cortar uma outra parte do material.

Ao ver os carros dos agentes, um dos suspeitos fugiu em direção à comunidade Menino de Deus. Os guardas conseguiram deter o segundo suspeito, que tentou resistir à prisão e entrou em luta corporal com os agentes. Eles utilizaram uma arma de choque para imobilizar e algemar o suspeito.

O acusado, que não se feriu, foi levado para a 72ª DP (Mutuá) e, em seguida, para a 73ª DP (Neves). Cerca de um metro de fio de cobre foi apreendido. O suspeito já possuía passagens criminais por furto, tráfico e posse ilegal de arma de fogo.