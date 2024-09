São Gonçalo: sábado foi de vacinação de cães e gatos - Divulgação

Publicado 15/09/2024 17:44

São Gonçalo - Mais de 52 mil animais - 40.993 cães e 11.201 gatos - foram vacinados na primeira etapa da vacinação antirrábica que aconteceu no município de São Gonçalo, neste sábado (14). A ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2024. Ao todo, 65 pontos de vacinação funcionaram das 8h às 17h no município. A segunda etapa da vacinação será no dia 19 de outubro.

A imunização é para os animais com mais de três meses de vida e que não estejam doentes. A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.

Durante a vacinação, estavam presentes agentes de saúde, agentes de endemias e médicos veterinários integrantes do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde Ambiental, todos ligados à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Semsa), além de voluntários capacitados. A expectativa da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2024 é vacinar cerca de 120 mil animais nas duas etapas na cidade.

Para os gonçalenses que perderem as datas da campanha, a vacina estará disponível nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), no Mutuá e Alcântara, após a segunda etapa, a partir do dia 22 de outubro, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.