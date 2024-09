Publicado 17/09/2024 16:11

São Gonçalo - A partir desta sexta-feira (13), as obras do corredor viário no Centro de São Gonçalo irão avançar, com a pavimentação da Avenida Presidente Kennedy, no trecho entre o Clube Mauá e a rua Sá Carvalho. As intervenções irão impactar o trânsito na região central. A Secretaria Municipal de Transportes estará com equipes no local, a fim de orientar os motoristas e garantir maior mobilidade dos gonçalenses.

Nesta sexta-feira (13), a partir das 7h, o asfalto irá começar a ser implementado na Avenida Presidente Kennedy, na altura da Rua Sá Carvalho até o Espaço Salvatori. No sábado (14), a pavimentação segue na mesma via, entre o Espaço Salvatori e a Rua Zeferino Reis. No domingo (15), a obra avança até a Avenida Dezoito do Forte (atravessando-a). Na segunda (16), a pavimentação da Avenida Presidente Kennedy acontece entre a Avenida Dezoito do Forte e o Clube Mauá.

Vale ressaltar que, durante a colocação do asfalto, os carros poderão continuar circulando pelas vias mencionadas, mas com o número de faixas reduzido. A exceção será no domingo (15), quando será necessário o fechamento da Avenida Dezoito do Forte por um período de cerca de duas horas. Durante a interdição, o trânsito será desviado pela Avenida São Miguel, no sentido da Avenida Paula Lemos.