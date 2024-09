Tio Sergio: apresentação gratuita para criançada de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 17/09/2024 15:21

São Gonçalo - O Shopping Pátio Alcântara tem o prazer de anunciar o retorno de Tio Sérgio, que promete encantar o público com uma tarde de diversão, música e histórias inesquecíveis no dia 21 de setembro. A atividade acontecerá na Praça de Alimentação, das 16h às 18h, e é destinada a crianças e famílias que buscam um momento de lazer cheio de alegria.

Conhecido por suas apresentações interativas e cheias de energia, Tio Sérgio trará grandes sucessos como "Mola Quebrada", "Dança do Mamulengo" e seu mais novo lançamento, "Divertidamente". Além disso, em uma edição especial, o evento contará com uma contação de histórias que celebra a chegada da Primavera, envolvendo o público em um ambiente lúdico e festivo.



A contação de histórias de Tio Sérgio é marcada por sua capacidade de envolver as crianças em atividades que estimulam a imaginação e o aprendizado de forma divertida. O evento é uma excelente oportunidade para que os pequenos se conectem com a cultura, a música e as tradições de uma forma interativa e encantadora.



SERVIÇO:



Evento: Contação de História com Tio Sérgio

Data: 21 de setembro de 2024 – sábado

Horário: Das 16h às 18h

Local: Praça de Alimentação, Shopping Pátio Alcântara

Valor: Entrada Gratuita