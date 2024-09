Capitão Nelson: campanha para reeleição segue na cidade - Divulgação

Capitão Nelson: campanha para reeleição segue na cidadeDivulgação

Publicado 22/09/2024 09:07

São Gonçalo - O Candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, seguiu com sua campanha pelo município, com reuniões junto a eleitores por toda a cidade. Neste sábado (21), Capitão participou de um encontro pela manhã. Durante a tarde e noite, seguiu com sua participação nos eventos. Na última sexta (20), Capitão participou de uma reunião no bairro Colubandê.

Ao falar sobre os avanços nas obras de infraestrutura da cidade, Capitão foi categórico ao ressaltar os investimentos que de fato irão mudar a vida do gonçalense, como as obras de drenagem e pavimentação do Jardim Bom Retiro, que nunca havia tido qualquer tipo de intervenção em governos anteriores. “Eu me recusei no início do governo a pegar apenas oito ruas para fazer pavimentação lá. Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. Fizemos uma parceria com o governo do Estado e estamos realizando a drenagem e pavimentação de 64 ruas do Jardim Bom Retiro. Trabalho muito porque eu, como gonçalense, quero uma cidade melhor para os meus netos e tenho certeza que todos também querem uma São Gonçalo melhor para seus filhos e netos”, disse.

“Na área da infraestrutura, por onde a gente passa em São Gonçalo, vemos a prefeitura trabalhando em alguma obra, em algum projeto para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, completou o deputado estadual Douglas Ruas.

Na manhã deste sábado, Capitão Nelson participou de uma reunião no Mundel e durante a tarde e noite participou de outros dois encontros junto ao deputado estadual Douglas Ruas.