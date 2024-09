São Gonçalo: além das vagas de emprego, evento oferece cadastramento de MEI, obtenção de alvarás, regulamentação de débitos e obtenção de créditos - Divulgação

São Gonçalo: além das vagas de emprego, evento oferece cadastramento de MEI, obtenção de alvarás, regulamentação de débitos e obtenção de créditos Divulgação

Publicado 26/09/2024 09:47

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo irá disponibilizar 145 vagas de emprego, em diversos cargos, em uma ação que irá ocorrer no Espaço Mais Conhecimento do Partage Shopping, que fica no Centro, nesta sexta-feira (27). A ação, que irá ter início às 10h e terminará às 16h, ocorrerá através da Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine).

As vagas disponibilizadas serão as seguintes:



30 vagas para atendente de lanchonete (para pessoas de ambos os sexos, com idades entre 18 a 30 anos, com ensino médio completo ou cursando, aceita ser o primeiro emprego).



30 vagas para eletricista de instalações (para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada, com NR 10 e NR 35, com idade entre 22 e 55 anos e ensino médio completo).



15 vagas para eletricista de instalações com habilitação (para ambos os sexos, com habilitação de categoria D, com NR 10 e NR 35, com experiência comprovada na área, com ensino médio completo e idade entre 22 e 55 anos).



15 vagas para motorista de caminhão guindaste (para pessoas de ambos os sexos, com NR 10 e curso de função, com experiência comprovada, idade entre 22 e 55 anos e ensino médio completo).



10 vagas para eletrotécnico (é necessário ter curso na área, não é necessário ter experiência, para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 20 e 55 anos, com ensino médio completo).



10 vagas para atendente de lojas e mercados (apenas para homens, com experiência em mercado (seja como repositor, almoxarifado, estoque e balconista) sem necessidade de comprovação na carteira de trabalho, com fundamental completo e idade entre 20 e 55 anos).



5 vagas para vendedor externo (para pessoas de ambos os sexos, com idades entre 18 e 35 anos, ensino médio completo, não é necessário ter experiência).



5 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo (para pessoas com experiência sem comprovação, do sexo feminino, com ensino médio completo e idade entre 20 e 35 anos).



5 vagas para vendedor pracista (aceita ser o primeiro emprego, para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 40 anos, com ensino médio completo).



4 vagas para lavador de pratos (aceita ser o primeiro emprego, para pessoas do sexo masculino, com idade entre 19 e 40 anos, com fundamental completo).



4 vagas para carregador - para carga e descarga (para pessoas do sexo masculino, com bom vigor físico, com experiência na área de carga e descarga ou como servente de obras, com idade entre 20 e 45 anos e fundamental incompleto).



3 vagas para pintor automotivo (para pessoas com experiência na área, de ambos os sexos, com fundamental incompleto, com idade entre 20 e 55 anos)



2 vagas para técnico de enfermagem do trabalho (é necessário ter experiência, para pessoas de ambos os sexos, com ensino médio completo, com idade entre 25 e 50 anos, desejável ter habilitação na categoria B).



2 vagas para bombeiro hidráulico (para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada e fundamental completo, com idade entre 20 e 50 anos).



2 vagas para carpinteiro de esquadrias (para pessoas do sexo masculino, com experiência na área, com idade entre 20 e 55 anos, com fundamental incompleto).



2 vagas para soldador - qualquer tipo de solda (para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 20 e 55 anos, com experiência na área e fundamental incompleto).



1 vaga para mecânico automotivo (para pessoas com experiência na área, de ambos os sexos, com ensino médio completo e idade entre 25 e 55 anos).



Além das vagas de emprego, serão oferecidos os serviços de cadastramento de MEI, obtenção de alvarás, regulamentação de débitos e obtenção de créditos. A ação tem como principal objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A ação será realizada das 10h às 16h, no Espaço Mais Conhecimento, no segundo piso do Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.