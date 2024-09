Dimas Gadelha: candidato à prefeito colocou os ônibus vermelhinhos na rua - Divulgação

Publicado 26/09/2024 17:57

São Gonçalo - Dimas Gadelha inovou na campanha pela prefeitura de São Gonçalo. O candidato da coligação São Gonçalo Merece Muito Mais colocou seis ônibus Vermelhinhos nas ruas da cidade.

"Colocamos seis ônibus para transportar as equipes de bandeira pela cidade. Os ônibus vermelhinhos já estão fazendo sucesso nas ruas e a população aprovou a iniciativa e quer ver os ônibus gratuitos na cidade toda de São Gonçalo de forma gratuita pro povo. A gente sabe que isso é possível e vamos fazer", declarou o candidato.

Na parte da manhã os vermelhinhos partiram de Alcântara e foram até Santa Isabel. À tarde em Tribobó e região. A dona de casa Marina Silveira, de 63 anos, moradora do Pacheco até queria uma carona até Alcântara.

"Adorei esses vermelhinhos, queria até uma carona, mas infelizmente não pode. De toda forma, minha irmã mora em Maricá e como muitos gonçalenses que foram pra lá, fugindo dos problemas de São Gonçalo. Eu vou muito pra Maricá e sempre ando nos vermelhinhos. Acho que o Dimas ganhando aqui ele vai colocar ônibus de graça também, se eles fizeram lá, aqui também pode fazer. São Gonçalo não é uma cidade tão pobre como dizem, dinheiro tem, só que as prioridades atualmente não são o povo, né?", decretou a moradora do Pacheco.

Nesta sexta-feira, o prefeito Fabiano Horta promete vir a São Gonçalo fazer um passeio nos vermelhinhos com Dimas Gadelha, Aparecida Panisset, de quem foi aluno, e com as bandeiras de campanha.