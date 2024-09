Porto da Pedra: distribuição de doces para as crianças acontece nesta sexta feira a tarde - Divulgação

Publicado 26/09/2024 17:40

São Gonçalo - A sexta-feira, 27, será dedicada às crianças do bairro do Porto da Pedra. Como já é de costume, o Tigre de São Gonçalo abre suas portas para distribuir cerca de 3 mil sacos de doces de São Cosme e São Damião, mantendo a tradição dos padroeiros das crianças.

“Esta é uma tradição antiga aqui na escola, um momento em que a gente também se transforma em criança. Fazemos questão de que os pequenos se divirtam”, diz Fabrício Montibelo, presidente da agremiação que, além dos doces, também está preparando bolo para festejar o dia.



Apresentação dos sambas acontecerá em outubro



Os tamborins já estão aquecendo para a apresentação dos sambas concorrentes a hino oficial para o carnaval 2025. Após o período eletivo, a Porto da Pedra retoma o calendário com foco total na escolha do samba-enredo que irá ilustrar o tema "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou". Em busca de mais um título, a vermelha e branca, que será a quinta escola a desfilar no sábado de carnaval, está preparando uma disputa dinâmica, objetiva e inesquecível. O calendário será divulgado em breve.