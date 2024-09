Lidera Mulher: projeto em São Gonçalo incentiva o empreendedorismo feminino - Divulgação

Publicado 26/09/2024 17:49

São Gonçalo - Tiveram início, nesta tarde de quinta-feira (26), as aulas da 12ª turma do Projeto Lidera Mulher. Ao todo, 288 mulheres participaram da aula inaugural do curso, que ocorreu no Espaço Mais Conhecimento do Shopping Partage, no Centro. O projeto, desenvolvido através de uma parceria da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo com o Sebrae, tem como objetivo capacitar e qualificar mulheres para práticas empreendedoras.

Durante o curso, que é gratuito, serão oferecidas aulas teóricas sobre formalização, administração, planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais. O projeto busca formar mulheres para o mercado de trabalho, com dicas e orientações para aquelas que querem empreender e abrir o próprio negócio. As aulas ocorrerão às quintas-feiras, das 13h às 17h.

Com a finalização do curso, as mulheres ganham certificados e permanecem inseridas no projeto expondo seus produtos no Espaço Lidera Mulher, no Partage, e na Feira da Mulher Empreendedora, dando, assim, visibilidade aos seus trabalhos. Ao todo, mais de 1.200 mulheres já realizaram as aulas e concluíram o curso desde seu surgimento.