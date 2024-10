Abrasel Leste Fluminense: evento de network sobre gestão emocional - Divulgação

Publicado 04/10/2024 11:24

São Gonçalo - No último dia 02/10 a cidade de São Gonçalo recebeu a primeira edição do Network Abrasel: Almoço e Palestra, no local Campestre Gourmet, realizado pela Abrasel Leste Fluminense. O tema do encontro foi Gestão Emocional e reuniu dezenas de empresários.

O palestrante convidado foi Fabio Macedo que é treinador de equipes e consultor nas áreas de Gestão de Pessoas, Comunicação e Inteligência Emocional.

Ele explicou sobre os fatores que mais impactam na gestão emocional e como lidar com eles. “Todos têm desafios diários. Os empresários necessitam equilibrar suas contas, gerenciar equipes, estar presentes no negócio e ainda cuidar da saúde física, emocional, família, filhos, relacionamentos e assim vai. A bateria de cada um vai se esgotado em meio a tantos papéis e funções. É necessário escolher qual guerra desejam combater”, frisou.

Além da Abrasel Leste Fluminense, representada por Sandro Pietrobelli, participaram do evento, que é mensal, representantes da Seccional Rio além de empresários da região.