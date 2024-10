São Gonçalo: desenhos criam ambiente agradável e conscientizam sobre conservação dos espaços públicos - Divulgação

São Gonçalo: desenhos criam ambiente agradável e conscientizam sobre conservação dos espaços públicosDivulgação

Publicado 02/10/2024 09:55

São Gonçalo - A cidade de está se tornando um município mais colorido e quem passa por bairros como Alcântara e Colubandê, por exemplo, já pôde constatar isso, com os painéis de grafites desenvolvidos nesses bairros. Agora, dois novos murais estão sendo feitos em pontos na Avenida Presidente Kennedy, no Centro: um com vários rostos indígenas, que remonta um pouco da história do município, e outro com pessoas andando de patins e bicicletas, próximo à ciclovia do MUVI, incentivando o esporte.

Os desenhos foram desenvolvidos pelos mais diversos bairros, por grafiteiros do Programa Cidade Ilustrada, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, que reúne dezenas de artistas locais sob a curadoria do artista gonçalense Marcelo Eco.

O Cidade Ilustrada surgiu no primeiro ano da atual gestão para proporcionar um ambiente agradável e conscientizar a população sobre a necessidade de conservar os espaços públicos. Atualmente, um curso de grafite está em execução para que uma nova geração de grafiteiros gonçalenses possa surgir para incrementar ainda mais o projeto.

O trabalho dos artistas do Cidade Ilustrada chama a atenção de quem passa diariamente por diversos pontos da cidade, como a nova Praça do Colubandê; as passarelas do Coelho e do Arsenal; o MUVI (especialmente no ponto da Praça Ex-Combatentes, no bairro Patronato); as salas de atendimento do Pronto Socorro Infantil Darcy Vargas (PSI), no Zé Garoto; a Praça da Praia das Pedrinhas; o Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), no Alcântara; o Ecoponto do Barro Vermelho; os viadutos de Maria Paula, Santa Luzia, Tribobó, Colubandê, Jardim Catarina e Marambaia, e os paredões de Alcântara; dentre outros.