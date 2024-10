Sintronac: reuniões para solicitar as reivindicações da categoria - Divulgação

Publicado 03/10/2024 07:09

São Gonçalo - Rodoviários do Leste Fluminense aprovaram, em assembleias realizadas essa semana, a pauta de reivindicações da categoria, com reajuste salarial de 8%, mais reposição de 5%, relativos a perdas com a inflação dos últimos 12 meses, totalizando 11%. A proposta será encaminhada ao sindicato patronal (Setrerj) e ao Ministério Público do Trabalho (MPT) ainda essa semana. Caso seja aprovada, irá vigorar de 1º de novembro até a mesma data em 2025.

Os trabalhadores também reivindicam cesta básica de R$ 600,00, com desconto de 10% na folha de pagamento; o fim da cobrança de passagens de ônibus com dinheiro; 1% de comissão para os motoristas sobre cada passagem paga; e a manutenção dos benefícios conquistados no Acordo Coletivo do ano passado.

As propostas foram aprovadas por ampla maioria, com 576 votos a favor e 47 contra, em assembleias realizadas em Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Além deste municípios, valem também para Maricá e Tanguá.

“Acredito que a categoria tenha optado por uma proposta realista, diante da melhoria do quadro econômico brasileiro e, consequentemente, do setor, que está praticamente recuperado, com várias empresas, inclusive, contratando rodoviários. Portanto, esperamos que os empresários tenham sensibilidade, principalmente com as perdas salariais dos rodoviários acumuladas desde a pandemia da covid-19”, afirmou o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), Rubens dos Santo Oliveira, ao final da assembleia em Niterói, nesta quarta-feira (02/10).

O Sintronac continuará lutando, junto às prefeituras de sua área de atuação, para que sejam inseridas, nos contratos de concessão firmados entre as municipalidades e as empresas, cláusulas que garantam a volta dos trocadores e a reposição das perdas salariais da categoria com a inflação como base para o início das negociações em cada dissídio coletivo.

“A partir dessa base, com a reposição do índice da inflação acumulado nos 12 meses anteriores à Data-Base, que é 1º de novembro, negociaremos com as empresas um percentual de aumento real”, explicou Rubens.