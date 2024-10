São Gonçalo: eleição teve papeis e santinhos nas ruas - Reprodução

Publicado 06/10/2024 15:36

São Gonçalo – A cultura antiga dos santinhos e praguinhas ainda ronda a eleição municipal em 2024. Apesar da boca de urna e dos santinhos espalhados pelas ruas, as eleições ocorrem em um clima de tranquilidade em Niterói e São Gonçalo As duas cidades estão entre aquelas com o maior número de eleitores no estado.

No maior local de votação do Rio, o campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em São Gonçalo, onde votam 13.523 eleitores, santinhos e adesivos de dois candidatos foram espalhados nas calçadas e nas ruas próximas.

O clima da disputa pode ser sentido nas ruas, no entorno das seções eleitorais, onde correligionários estão a postos com bandeiras e adesivos para distribuir.

No centro da cidade, a situação é tranquila, com eleitores manifestando a preferência política de maneira silenciosa e mais discreta.