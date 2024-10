Capitão Nelson: preferido dos eleitores de São Gonçalo para ser reeleito prefeito - Divulgação

Publicado 05/10/2024 07:00

São Gonçalo – Uma pesquisa de intenção de votos realizada em São Gonçalo coloca atual prefeito Capitão Nelson (PL) com ampla vantagem na liderança. No voto estimulado, quando todos os candidatos são apresentados aos entrevistados, ele tem 85%. Na segunda colocação, Dimas Gadelha (PT) tem apenas 4%, seguido por Professor Josemar (PSOL) e Viviane Carvalho (Mobiliza), ambos com 2%.



Na espontânea, quando nenhum nome é apresentado durante a pesquisa, Capitão Nelson é lembrado por 80%. Dimas Gadelha tem 2%, Professor Josemar e Viviane Carvalho têm apenas 1% cada. A pesquisa do Ágora Pesquisa foi realizada nos dias 1º e 3 de outubro e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º RJ-00123/2024. Foram ouvidos 830 eleitores, com um, grau de confiança de 95% e margem estimada de erro de aproximadamente 3,4 pontos percentuais para os resultados gerais.



A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Neste quesito, Dimas Gadelha tem 44%. Já 5% disseram que não votam em Professor Josemar e 4% em Viviane Carvalho. Jaqueline Pedroza, Reginaldo Afonso e Capitão Nelson têm 3% cada no índice de rejeição.

Na avaliação do governo, 92% disseram que aprovam o trabalho de Capitão Nelson.



Veja os resultados:



ESTIMULADA - Se as eleições para Prefeito de São Gonçalo fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Capitão Nelson (PL).......................................................85%

Dimas Gadelha (PT) ......................................................4%

Viviane Carvalho ..........................................................2%

Professor Josemar (Psol) ...............................................2%

Jaqueline Pedroza .......................................................0,36%

Reginaldo Afonso ........................................................0,24%

Branco ou Nulo .............................................................1%

Não respondeu .............................................................1%

Indecisos .....................................................................5%



ESPONTÂNEA - Se as eleições para Prefeito de São Gonçalo fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Capitão Nelson......................................................................... 80%

Dimas Gadelha......................................................................... 2%

Viviane Carvalho........................................................................1%

Professor Josemar......................................................................1%

Não sabe ou Não Respondeu ......................................................16%