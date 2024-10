São Gonçalo: obras nos canteiros com plantio de árvores - Divulgação

São Gonçalo: obras nos canteiros com plantio de árvoresDivulgação

Publicado 04/10/2024 11:37

São Gonçalo - O município de São Gonçalo vem investindo cada vez mais em áreas verdes que, além de trazerem cores à cidade, promovem um espaço de lazer que pode ser aproveitado por toda a família. Em São Gonçalo, existem canteiros no projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), em Tribobó, nas praças, no Jardim Alcântara, na frente da Igreja Matriz, no Restaurante do Povo e outros. Todos os dias equipes da Subsecretaria de Parques e Jardins, vinculada à Secretaria de Conservação, atuam nesses espaços. O trabalho vem transformando São Gonçalo em um local cada vez mais bonito.

Nos trechos 1, 2 e 3 do MUVI, que vai de Neves até o Centro, por exemplo, estão sendo plantadas centenas de mudas de árvores como Ipê, Escumilha, Acácia e Sibipiruna. É importante destacar que, com as novas mudas plantadas, áreas antes degradadas agora se transformam em novos espaços, sinalizados e úteis para a população. Um dos canteiros que é exemplo disso é o do Jardim Alcântara, localizado no novo estacionamento que está sendo construído na Rua Capitão Juvenal Figueiredo. Antes, a área era utilizada como um depósito irregular de lixo, que, além do mau cheiro, atraía também animais, como ratos e urubus. Além da obra feita pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura, que transformou o local, um espaço verde foi implementado.

Para a doméstica Aparecida Santos, de 62 anos, moradora do bairro há mais de 30 anos, o local foi transformado. "Antes, por exemplo, eu nem corria aqui, agora eu corro. Aqui, era um local no qual as pessoas jogavam lixo, era perigoso e atraía bichos, ninguém passava por aqui. Agora, está tudo transformado. Com essas árvores que foram plantadas, as palmeiras e as gramas, tudo foi revitalizado. Eu agora corro aqui e adorei. Eu também sempre vejo o trabalho da galera da Prefeitura que vem aqui rotineiramente e molha as plantas para que elas continuem verdes, é ótimo. Eu espero é que as pessoas mantenham dessa forma, conservem, evitem de arrancar as plantas para que elas cresçam", disse.

As plantas, das mais variadas cores, são cultivadas inicialmente no horto municipal e depois levadas para os canteiros mais diversos em São Gonçalo. Ao todo, cerca de 15 mil mudas de plantas são cultivadas, dentre elas estão: a alpinia, o cróton, a dracena tricolor, a aspargo pluma e outras. Todas essas espécies são de baixa manutenção. As plantas ficam no Horto por cerca de 30 dias até serem replantadas no espaço adequado.