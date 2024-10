Capitão Nelson: reeleito com mais de 80% dos votos do municipio - Divulgação

Publicado 06/10/2024 20:23



São Gonçalo – Prefeito Capitão Nelson foi reeleito para mais quatro anos à frente do município de São Gonçalo.

Está previsto um pronunciamento do atual prefeito após o término da apuração, na sede do Partido Liberal (PL) em São Gonçalo, no Centro. A sede fica localizada na Rua Coronel Rodrigues, número 85.