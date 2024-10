São Gonçalo: projeto de capacitação para jovens está com inscrições abertas - Reprodução

Publicado 08/10/2024 16:25

São Gonçalo - Uma nova turma do Jovem Alerta, projeto realizado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), será iniciada no próximo dia 16 de outubro. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até sexta-feira (11).

O projeto tem o objetivo de contribuir com o aprimoramento pessoal e profissional de jovens e adolescentes que desejam entrar no mercado de trabalho. O Jovem Alerta é destinado para jovens de 14 a 22 anos que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Fundamental II ou Ensino Médio. Os interessados podem se inscrever através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehPWhjVlWnVKbKagivw95HhnJtjxTxLcavZGS33MYncP-p3w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

A capacitação será realizada na Escola Municipal Presidente Castello Branco, no bairro Boaçu. Todos os participantes do projeto vão ganhar um certificado de conclusão de curso e terão a possibilidade de serem encaminhados para o banco de vagas do Programa Jovem Aprendiz e Estágio pelo CIEE.