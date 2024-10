Orla da Praia ds Pedrinhas: obras de revitalização - Divulgação

Orla da Praia ds Pedrinhas: obras de revitalizaçãoDivulgação

Publicado 08/10/2024 16:46

São Gonçalo - As obras de revitalização na orla da Praia das Pedrinhas, no Boavista, seguem avançando em São Gonçalo. Nesta terça-feira (8), as calçadas estão sendo concretadas. Além disso, o processo de drenagem foi finalizado nessa primeira parte da obra, que é focada no esgotamento sanitário e no abastecimento de água, e conta com o apoio da concessionária Águas do Rio.

As obras, que tiveram início no mês de julho, pela Prefeitura de São Gonçalo, vão atender às necessidades tanto dos moradores, pescadores e comerciantes como dos turistas, proporcionando uma renovação do convívio da população em relação à orla.

Com um investimento de quase R$ 5 milhões e um prazo de conclusão de 12 meses, as obras de infraestrutura incluem drenagem pluvial, esgotamento sanitário, abastecimento de água, repavimentação, meio-fios, calçadas acessíveis, paisagismo e mobiliário urbano, além da reorganização do calçadão na frente da parte gastronômica da orla (do lado direito).

O prefeito Capitão Nelson acompanha de perto as obras no local. "Estamos transformando a orla das Pedrinhas, que já é um cartão-postal aqui no município e vai ficar ainda melhor. Vamos revitalizar essa área, dando mais dignidade para moradores e pescadores daqui", afirmou.

As obras de infraestrutura englobam a extensão da rua da orla inteira e o projeto recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. A requalificação do calçadão será focada na parte na frente dos restaurantes, que terá ainda um muro de contenção, com um tanque de areia elevado, com decks pergolados, e uma arquibancada com enroncamento de pedra para ter uma área de estar e contemplação para a baía, onde as pessoas poderão sentar e usufruir da paisagem.

A captação de recursos para a realização da obra foi feito pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo, junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Ministério do Turismo. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano será a responsável pela fiscalização da obra junto à empresa que, através de uma licitação, ficou responsável pelas intervenções.

Deise Gonçalves Ramos, de 69 anos, é moradora do bairro há 50 anos e acredita que as obras vão melhorar o bairro. "Estávamos precisando de obras do tipo, tá fluindo. A expectativa é boa, a obra está ficando bonita. Sabemos que as obras que a Prefeitura vêm fazendo ficam sempre muito boas", afirmou ela.