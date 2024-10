São Gonçalo: as primeiras turmas do curso gratuito tiveram início no dia 3 de setembro, com as aulas teóricas - Fábio Guimarães

São Gonçalo: as primeiras turmas do curso gratuito tiveram início no dia 3 de setembro, com as aulas teóricasFábio Guimarães

Publicado 09/10/2024 10:17

São Gonçalo - Os alunos inscritos no 'Curso Arte na Rua', desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, seguem aprendendo mais sobre técnicas de grafite, desenho técnico, técnicas de muralismo, dentre outros temas da arte.

As primeiras turmas do curso gratuito tiveram início no dia 3 de setembro, com as aulas teóricas. No momento, os alunos estão participando das aulas práticas, onde desenham murais e exercem na prática o que aprenderam.

O curso vem sendo ministrado pelo artista William Ferreira Peixoto, mais conhecido como William Kotó, sob a supervisão do artista Marcelo Eco. O curso possui duração total de dois meses.

Para Eco, o curso tem o objetivo de formar uma nova geração de artistas visuais em São Gonçalo. É Eco quem realiza a curadoria do Projeto Cidade Ilustrada, responsável por diversos painéis desenhados por toda a cidade.

Para Kotó, é nas aulas práticas que os alunos podem desenvolver melhor os ensinamentos, trabalhando com as cores e transformando os locais onde atuam. Um dos exercícios desenvolvidos pelos alunos é o desenho de um mural de bomber, com os nomes deles. "A galera tem aproveitado bastante as aulas. O curso ocorre duas vezes por semana e vem desenvolvendo talentos, é muito bom ver o progresso da turma", afirmou.

Uma das alunas é a tatuadora Leda Daguimar, de 29 anos. "Eu soube das aulas pelo Instagram da Prefeitura e logo me interessei. Estou adorando, estou conseguindo desenvolver melhor ainda o meu trabalho e aprendo muito tanto com o professor quanto com os alunos. Para mim, a parte prática é a melhor parte, é arte, é onde desenvolvo técnicas", disse ela, que mora no bairro de Santa Catarina.