São Gonçalo: festival cervejeiro no final de semana - Divulgação

São Gonçalo: festival cervejeiro no final de semana Divulgação

Publicado 09/10/2024 06:07

São Gonçalo - Nos dias 11 a 13 de outubro, o São Gonçalo Shopping será palco da primeira edição Rio Beer Food, um evento que promete conquistar os apaixonados por cervejas artesanais e boa gastronomia. Com mais de 10 rótulos de cervejas artesanais e uma variedade irresistível de comidas, o festival se consolida como o programa perfeito para quem busca novas experiências de sabor.

No cardápio, o público poderá se deliciar com hambúrgueres artesanais, cachorro-quente, churrasco e pratos da culinária mexicana, garantindo opções para todos os gostos. Além disso, o evento contará com uma programação musical animada, com rodas de samba e pagode que irão embalar os visitantes. Durante os intervalos, DJs garantirão que a festa não perca o ritmo.

O festival é organizado por Suzanne Malta e Felipe Machado, idealizadores da renomada Feira Nacional do Padrão. “Amamos essa cidade e queremos levar animação e muita gastronomia de qualidade aos gonçalenses”, afirmou Suzanne, entusiasmada com o evento.