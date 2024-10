São Gonçalo: unidades de saúde atendem emergências - Reprodução

Publicado 10/10/2024 17:38

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo informa que, neste feriado da Padroeira do Brasil – Nossa Senhora Aparecida – no próximo sábado, 12 de outubro, todas as unidades de urgência e emergência de saúde municipais vão funcionar, normalmente, 24h por dia. As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, estarão fechadas e voltam a funcionar na segunda-feira (14).

As unidades de urgência e emergência que funcionam são as Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; e a emergência da saúde mental no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) vão funcionar 24h normalmente. Todas as outras unidades de saúde estarão fechadas.