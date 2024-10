São Gonçalo: quinze atletas incentivados pela Prefeitira em Copa no Paraná - Divulgação

São Gonçalo: quinze atletas incentivados pela Prefeitira em Copa no ParanáDivulgação

Publicado 10/10/2024 18:01

São Gonçalo - Quinze atletas beneficiados pelo Auxílio ao Atleta Gonçalense, concedido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, embarcaram, na tarde da última quarta-feira (9), para a Copa do Brasil de Kickboxing, que vai acontecer na cidade de Cascavel, no Paraná.

A atleta faixa verde Thayane Santana, de 15 anos, moradora do Mutuá, pratica o esporte há pouco mais de um ano e já está indo para a sua sexta competição.

“O Auxílio ao Atleta Gonçalense fez com que eu realizasse meu sonho de participar de um campeonato nacional. Sem essa ajuda eu não conseguiria! Vejo que, além de realizar sonhos, o auxílio incentiva a participação dos atletas em competições e também faz com que possamos levar o nome do nosso município para todo o Brasil. Minha expectativa para este campeonato é que eu faça uma boa luta, pois treinei muito para isso”, declarou a atleta.

Além de Thayne, também vão representar São Gonçalo na Copa do Brasil de Kickboxing os atletas Victor Hugo de Lima, Lucas Roberto Cunha, Jefferson Luiz da Silva, Caroline Vitoria da Silva, Sara Vitoria Freitas, Debora Micaela Xavier, Isabelle Oliveira, Roque Marlon Silva,



Maicon dos Santos, Karina Amaral, Bruna da Cunha, Nilton Paulo Pereira, Luan Leonardo de Souza e Arthur de Souza, além de Aristides Miranda, Jairo Mateus Conceição e Matheus Luiz da Silva que já estão no Paraná.

Participam da Copa do Brasil de Kickboxing atletas de 16 estados brasileiros. A competição acontece até o próximo domingo (13).

Podem participar do “Auxílio ao Atleta Gonçalense” esportistas de alto rendimento de todas as modalidades esportivas, filiados à Confederação, Comitê Olímpico e Paraolímpico Brasileiro, Federação e Associação no município de São Gonçalo. O auxílio é destinado à participação do atleta gonçalense, a partir de 8 anos, em competições esportivas nacionais e internacionais.