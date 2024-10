São Gonçalo: painéis de arte urbana - Renan Otto

São Gonçalo: painéis de arte urbana Renan Otto

Publicado 10/10/2024 18:07

São Gonçalo - A confecção de murais com os mais variados desenhos feitos pelos artistas do Cidade Ilustrada nos trechos do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) continuam embelezando a cidade. Nesta quarta-feira (9), os grafiteiros estavam dando os toques finais em um mural que fica na Avenida Presidente Kennedy, no Centro, e representa a Praia das Pedrinhas. Com cores laranja e amarelo simbolizando o pôr do sol, o desenho busca retratar a beleza natural do local e os pescadores.

Além desse mural, foram feitos mais dois no trecho 3 do MUVI: um com vários rostos indígenas, remetendo à história do município, e outro com pessoas andando de patins e bicicletas, próximo à ciclovia do MUVI, incentivando o esporte. Os artistas também irão começar um outro mural que demonstre a beleza da Praia das Pedrinhas.

Os desenhos são desenvolvidos pelos grafiteiros do Programa Cidade Ilustrada, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, que reúne dezenas de artistas locais sob a curadoria do artista gonçalense Marcelo Eco.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu, falou sobre a importância do Cidade Ilustrada no MUVI e no município de São Gonçalo. "Nós estamos com esse projeto que vai contemplar toda a área do MUVI. Nesse momento, estamos realizando a pintura de murais na Avenida Presidente Kennedy, na altura do antigo Clube Tamoio ao Clube Mauá. Pensando na preservação histórica da nossa cidade, estamos contando com a colaboração de diversos historiadores locais para que a nossa população possa conhecer a nossa história, além de pontuar pontos turísticos", explicou.

O secretário destacou, também, que o primeiro painel, em frente à entrada do Porto da Pedra, retrata a mobilidade urbana através do uso da bicicleta, patinete e outros meios de transporte que podem utilizar a ciclovia. "Pensando em dar formação e valorizar o grafite em nossa cidade, iniciamos, em setembro, o curso "Arte na Rua" para 28 grafiteiros que, futuramente, poderão ser aproveitados no projeto Cidade Ilustrada", afirmou.

As novas cores que os grafiteiros do projeto estão dando para São Gonçalo também são motivo de orgulho para os gonçalenses. É o caso do aposentado Odair Florentino Ferreira, de 68 anos, morador da Brasilândia. Ele afirma que sempre observa os murais ao passar pelo MUVI. "Eu tenho o costume de passar por aqui e afirmo que, com os murais novos, está muito bonito. Esses desenhos trazem cores para o município e acabam com muros que estão feios. Eu mesmo já vi os meninos do Cidade Ilustrada pintando aqui e achei legal. É algo novo em São Gonçalo, mas que vem melhorando a cidade", afirmou.

O Cidade Ilustrada está por todo o município

O trabalho dos artistas do Cidade Ilustrada chama a atenção de quem passa diariamente por diversos pontos da cidade, como a nova Praça do Colubandê; as passarelas do Coelho e do Arsenal; o MUVI (especialmente no ponto da Praça Ex-Combatentes, no bairro Patronato); as salas de atendimento do Pronto Socorro Infantil Darcy Vargas (PSI), no Zé Garoto; a Praça da Praia das Pedrinhas; o Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), no Alcântara; o Ecoponto do Barro Vermelho; os viadutos de Maria Paula, Santa Luzia, Tribobó, Colubandê, Jardim Catarina e Marambaia, e os paredões de Alcântara; dentre outros. O Cidade Ilustrada surgiu no primeiro ano da atual gestão para proporcionar um ambiente agradável e conscientizar a população sobre a necessidade de conservar os espaços públicos.