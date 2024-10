Outubro Rosa: prevenção para as mulheres - Reprodução

Publicado 10/10/2024 18:16

São Gonçalo - Este é o mês da campanha de saúde com maior mobilização no Brasil: Outubro Rosa – que tem como foco incentivar os cuidados de prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Em São Gonçalo, a abertura oficial da campanha será no Espaço Rosa na próxima sexta-feira (11), a partir das 9h. Neste dia, serão oferecidos alguns serviços, orientações sobre as doenças e terá preventivo sem marcação prévia.

Ainda para celebrar a campanha, o Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, fará durante todo o mês, sempre de segunda a sexta, rodas de conversa, palestras de conscientização sobre o tema e preventivo - diariamente - também sem marcação, das 13h às 17h.

Na abertura do Outubro Rosa, a equipe multiprofissional vai fazer palestra sobre como prevenir a evolução do câncer de mama e outros cânceres, além de tirar dúvidas sobre o assunto na sala de espera. No mesmo dia, as pacientes também poderão aferir a pressão arterial e glicose; e estarão disponíveis alguns serviços de beleza como limpeza de pele e podologia.

Atividades de orientação também vão acontecer nas salas de espera das unidades de saúde da família e clínicas municipais durante todo o mês. “Enfatizamos mais a prevenção durante a campanha Outubro Rosa. No entanto, a observação e o auto-exame deve acontecer durante todo o ano. Qualquer mudança deve ser observada. Quanto antes o câncer for descoberto, ele tem mais chance de cura”, orientou a secretária municipal de Saúde e Defesa Civil, Dra. Bianca Serour.

Tanto para a realização do preventivo no Espaço Rosa, que ainda vai acontecer nas sextas-feiras 18 e 25 e no sábado, 26; quanto no Polo Washington Luiz, a usuária precisa estar três dias sem relação sexual, ter passado 10 dias da última menstruação e não pode estar usando pomadas, cremes ou ducha vaginal. Os documentos necessários são: identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.