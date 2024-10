São Gonçalo: obras em diversos bairros da cidade - Renan Otto

São Gonçalo: obras em diversos bairros da cidade

Publicado 10/10/2024 18:11

São Gonçalo - As obras de infraestrutura que prometem transformar o Mutuá, Mutuaguaçu e o Porto do Rosa seguem avançando. As intervenções, que incluem macrodrenagem e drenagem, além de pavimentação, serão feitas em 14 ruas. Nesta quarta-feira (9), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo estava finalizando a instalação de meios-fios na Rua Guimarães Passos, no Porto do Rosa. No local, já foi concluída a drenagem e logo será implementado o asfalto.

As intervenções, que receberam um investimento de R$ 38 milhões, estão ocorrendo nas ruas: Avenida Paula Lemos (parte), e ruas General Canrobert, Professor Altivo (parte), Padre Nicolau Luís, Libório Viana, Álvaro Costa, David Alves, Ismael Passos, Custódio Duarte, Capitão Crisanto Bastos, Ricardo Jorge, Guimarães Passos, Diogo Pereira e uma via sem nome.

Com um prazo de 12 meses, a intervenção integra o eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). A região sempre sofreu com problemas crônicos de alagamentos. Além da drenagem, as ruas do pacote também serão pavimentadas, terão meios-fios, passeios e sinalização viária horizontal e vertical.

A pensionista Almezinda Quadro, de 83 anos, é uma das 10 mil pessoas que será beneficiada pela obra. Segundo ela, a transformação está visível. "Antes, aqui era de terra e não era asfaltado. Agora, está tudo melhor, com asfalto e meio-fio. É a primeira vez que fazem algo do tipo aqui, nunca antes isso foi feito", afirmou. Os trabalhos irão englobar mais de 3,8 quilômetros de extensão. As obras irão garantir melhorias na qualidade de vida, acessibilidade, condições de higiene e segurança para a toda a região.