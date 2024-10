São Gonçalo: ações do Outubro Rosa para as mulheres - Divulgação

Publicado 11/10/2024 23:52

São Gonçalo - O Espaço Rosa abriu as atividades da Campanha Outubro Rosa nesta sexta-feira (11) em São Gonçalo. A unidade ofereceu serviços extras, orientações sobre diagnóstico e tratamento sobre o câncer de mama e do colo do útero e preventivo sem agendamento. Esta e outras unidades de saúde ainda vão realizar mutirões para a realização de preventivo, mamografias, ultrassonografias de mama e transvaginal neste mês de outubro. E todas as unidades de saúde vão oferecer orientações para os pacientes nas salas de espera.

“A gente tem que lembrar que a prevenção deve acontecer durante todo o ano. A Campanha Outubro Rosa vem para reforçar a informação que devemos nos cuidar, nos tocar e verificar qualquer mudança no nosso corpo, por mais simples que seja. Vamos vigiar porque a prevenção é o melhor remédio. E o diagnóstico precoce ajuda a salvar muitas vidas”, explicou a secretária municipal de Saúde, Dra. Bianca Serour.

A Campanha Outubro Rosa tem como foco incentivar os cuidados de prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Durante esse mês, o Espaço Rosa e o Polo Sanitário Washington Luiz , no Zé Garoto, realizarão o preventivo sem marcação. No Espaço Rosa – além desta sexta-feira (11) – o preventivo será realizado nos dias 18, 25 e 26. No Washington Luiz, sempre de segunda a sexta, das 13h às 17h.

Nesta sexta-feira (11), no Espaço Rosa, pacientes e visitantes – além do preventivo, puderam fazer testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites b e c, aferir pressão e glicose e aproveitar momentos de beleza e relaxamento com maquiagem, manicure, pedicure, limpeza de pele e massagem. A dona de casa Zélia Maria dos Reis Rodrigues, de 59 anos, foi ao Espaço Rosa aproveitar a oportunidade dos serviços extras.

“Esses encontros são importantes porque conhecemos outras pessoas, conversamos e trocamos experiências. É um trabalho muito bom, que dá uma injeção de ânimo na gente. Às vezes, você está passando por algum problema e quando tem evento, você vê as novidades, coloca o que está passando para fora e você sai leve, revigorada e vê que o problema tem saída. Sua cabeça não fica só no problema. Isso aqui é maravilhoso. Vou fazer massagem e já vou relaxar. Só de receber sorrisos e palavras de apoio já é confortador”, descreveu Zélia.

Para fazer o preventivo, a usuária precisa estar três dias sem relação sexual, ter passado 10 dias da última menstruação e não pode estar usando pomadas, cremes ou ducha vaginal. Os documentos necessários são: identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Os mutirões de mamografia e ultrassonografias de mama e transvaginal vão acontecer para as pacientes que já estão na fila da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo. Para dar entrada na fila para a realização dos exames, as pacientes podem procurar qualquer unidade de saúde mais próxima de sua residência com o pedido médico do SUS, comprovante de residência de, no máximo, três meses; cartão do SUS, identidade e CPF. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.