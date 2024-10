Dia das Crianças; atividades variadas espalhadas pela cidade - Divulgação

Publicado 11/10/2024 23:55

São Gonçalo - O Dia das Crianças está chegando e a Prefeitura de São Gonçalo preparou uma festa que promete agradar crianças e adultos neste fim de semana. Com atividades gratuitas, as famílias podem se preparar para muita diversão, risadas e momentos inesquecíveis, com atividades tanto no Teatro Municipal quanto em praças.

Nesta sábado (12), a festa começa cedo, a partir das 9h, na Praça Zé Garoto, com as atividades da Caravana de Arte e Lazer, projeto realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg). A Caranava irá realizar diversas brincadeiras lúdicas com os pequenos, com apresentações de personagens vivos, pintura facial e brinquedos, como pula-pula. Além disso, a festa inclui também barraquinhas de algodão doce, cachorro quente, pipoca, guaraná natural e água. A Caravana se estenderá até às 13h.



A festa continua no dia 12 com o espetáculo "João e Maria", no Teatro Municipal, a partir das 16h. Com entrada gratuita, sujeita à lotação do teatro, a peça fala sobre os inseparáveis irmãos, que adoram explorar o quintal, mas se perdem pelo caminho ao irem para a casa da avó. Eles acabam na armadilha de uma bruxa malvada, que os aprisiona. Agora, os dois precisam usar toda a sua astúcia e coragem para escapar e voltar para casa. A classificação é livre.

No domingo (13), a festa acontece na Lona Cultura do Jardim Catarina. A partir das 9h, terá início mais uma edição da Caravana de Arte e Lazer, com brinquedos e guloseimas, indo até às 13h. Além disso, o local será palco também de um show da companhia de circo Topetão com o 'Circo de Brincar nas Alturas', com apresentações que ocorrerão das 11h às 12h e das 14h às 15h, e uma batalha de lona, uma espécie de batalha de rimas infantil.

Vale destacar que a Caravana é um projeto conhecido no município e que vem sendo desenvolvido desde outubro de 2022, já tendo percorrido diversos bairros e garantido diversão para as mais variadas famílias.