Cães e gatos: campanha de vacinação no próximo sábadoDivulgação

Publicado 14/10/2024 18:01

São Gonçalo - A segunda etapa da vacinação antirrábica para cães e gatos em São Gonçalo acontece no próximo sábado (19). A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vai vacinar todos os animais com mais de três meses de vida e que não estejam doentes. A expectativa da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2024 é vacinar cerca de 60 mil animais nesta segunda etapa. Estarão disponíveis 66 pontos de vacinação pelos bairros, das 8h às 17h.

Os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com a focinheira e sempre conduzidos por um adulto para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes. Animais doentes, com febre, diarreia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes.

Os protetores de animais que possuem o Número de Cadastro Municipal (Nucam) podem ligar para (21) 3195-5198, ramal 1008, para a marcação da equipe que fará a imunização dos animais nas residências. Para os gonçalenses que perderem a data da campanha, a vacina estará disponível nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), no Mutuá e Alcântara, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.

As ações vão contar com cerca de mil funcionários, entre agentes de saúde, agentes de endemias e médicos veterinários integrantes do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde Ambiental, todos ligados à Semsa, além de voluntários capacitados.

A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.

RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:

2ª ETAPA – 19 de outubro

1 - Polo Sanitário Rio do Ouro

2 - USF Doutel de Andrade, Maria Paula

3 - Colégio Estadual Vital Brasil, Tribobó

4 - USF Badger da Silveira, Tribobó

5 - USF Luiza de Marilac, Novo México

6 - USF Anaia Pequeno

7 - USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Izabel

8 - USF Emílio Ribas, Barracão

9 - USF Manoel de Abreu, Ipiíba

10 - USF Marechal Cândido Rondon, Capote

11 - USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

12 - Cras Adão Pereira Nunes, Arsenal

13 - Associação de Moradores do Arrastão

14 - Associação de Moradores do Arsenal

15 - USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

16 - Escola Municipal Professora Virgínia de Seixas Cruz, Jardim Nova República

17 - USF José Avelino da Silva, Tribobó

18 - USF Marilea Cardoso, Jóquei

19 - USF Raul Veiga

20 - USF Almerinda

21 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

22 - Escola Municipal Ronaldo de Souza, Alcântara

23 - USF Mutondo

24 - PAM Coelho

25 - USF Irmã Dulce, Trindade

26 - Padaria do Durval, Trindade

27 - USF VILA Três

28 - Associação de Moradores do Jardim Fluminense

29 - Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz (Nata), Colubandê

30 - Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel, Raul Veiga

31 - USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

32 - USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

33 - Universidade Salgado de OLiveira (Universo), Trindade

34 - USF Lagoinha

35 - Escola Municipal Marcus Vinícius Cruz de Melo Moraes, Santa Izabel

36 - USF Bandeirantes

37 - USF Osvaldo Cruz, Amendoeira

38 - Curso Senes, Mutondo

39 - Condomínio Almirante Cox, Alcântara

40 - Oficina do Jair, Trindade

41 - Escola Municipal Professora Marluce Salles de Almeida, Trindade

42 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima (Cariranha), Jardim Catarina

43 - USF Roberto Silveira, Vista Alegre

44 - USF Louis Pasteur, Guaxindiba

45 - USF Juarez Antunes, Laranjal

46 - USF Aníbal Porto, Monjolos

47 - USF Santa Luzia

48 - USF Florença Helena Pereira da Silva Marins, Largo da Ideia

49 - Academia da Saúde Waldemar Lugão Mulim (Cras Monjolos)

50 - Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira, Santa Luzia

51 - USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

52 - Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, Laranjal

53 - Associação de Moradores Amigos do Apolo

54 - Associação de Moradores de Marambaia

55 - Cras Vista Alegre

56 - 1ª Igreja Batista do Jardim Bom Retiro

57 - Escola Municipal Casa das Crianças, Apolo

58 - USF Jardim Catarina I

59 - Igreja Sagrada Família, Lagoinha

60 - Ciep Anita Garibaldi, Jardim Catarina

61 - USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

62 - USF Jardim Catarina VII

63 - Igreja Deus em Cristo, Monjolos

64 - Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, Vista Alegre

65 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

66 - Assembleia de Deus de Lagoinha