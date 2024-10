Dia das Crianças: atividades na Praça Zé Garoto - Divulgação

Publicado 12/10/2024 19:20

São Gonçalo - Mais de mil pessoas participaram da edição em celebração ao Dia das Crianças da Caravana de Arte e Lazer, que aconteceu neste sábado (12), na Praça Zé Garoto. O projeto, que é realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), já realizou mais de 120 edições desde outubro de 2022, quando teve início. Este é o terceiro ano que o projeto realiza uma edição de Dia das Crianças na praça.



Durante o evento, foram oferecidas diversas atividades, como personagens vivos, pintura fácil, brinquedos (como pula-pula, guerra de cotonete e outros), além de barracas de guloseimas, como algodão doce, pipoca, cachorro-quente, distribuição de picolé e outros. O evento ofereceu diversão para todos os gostos.



O prefeito Capitão Nelson esteve no evento e destacou a importância da presença de celebrações do tipo para toda a família. “O Dia das Crianças é uma celebração muito importante. Os pequenos gonçalenses merecem muita festa, muitas brincadeiras e muitas atividades. É importante que as crianças sejam celebradas sempre. Neste mês, preparamos várias atividades gratuitas, como essa de hoje, para que as famílias possam se divertir”, afirmou o chefe do Executivo.



Edilair Martins dos Santos, de 59 anos, é avó do pequeno Everton, de 3 anos, e era uma das pessoas que estava no evento deste sábado. Ela soube da Caravana através de familiares e resolveu levar um de seus netos para celebrar. É a segunda vez que ela participa do evento. “Chegamos aqui às 9h30 e meu neto foi em vários brinquedos, como o pula-pula, e comeu várias guloseimas. No ano passado, eu vim nessa mesma festa com ele e adorei. Por isso, voltei neste ano. Eu tô adorando essa festa. O evento é muito bom, o prefeito está de parabéns, ele sabe cuidar da nossa cidade e da população”, disse a psicopedagoga, que mora no Vila Lage.



Anne Barcelos, de 40 anos, curtiu o evento com seu filho, o pequeno Samuel, de 5 anos, e uma amiga, que também estava com o filho. “Meu filho foi em todos os brinquedos. Chegamos aqui cedo, por volta das 9h15, e ele foi em tudo, mas o que ele mais gostou foi o pula-pula. Soube do evento através de uma amiga e decidimos vir. Eu já conhecia a Caravana porque fui em uma edição no Porto da Pedra, bairro onde moro, e adorei. Não tenho nada para reclamar de hoje, o prefeito está de parabéns”, afirmou.

Outros eventos



Essa é a primeira festa de celebração do mês das crianças em São Gonçalo. Ainda neste sábado, a partir das 16h, o Teatro Municipal receberá o espetáculo “João e Maria”, com entrada gratuita, sujeita à lotação do teatro. A classificação é livre.



Neste domingo (13), a festa acontece na Lona Cultura do Jardim Catarina. A partir das 9h, terá início mais uma edição da Caravana de Arte e Lazer, com brinquedos e guloseimas, indo até às 13h. Além disso, o local será palco também de um show da companhia de circo Topetão com o ‘Circo de Brincar nas Alturas’, com apresentações que ocorrerão das 11h às 12h e das 14h às 15h, e uma batalha de lona, uma espécie de batalha de rimas infantil.



Nos dias 18, 19 e 20, as crianças receberão mais um presente: brinquedos de vários tipos, cedidos em uma parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, serão instalados no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, para que, apenas nesses dias, os pequenos possam aproveitar. O evento irá acontecer durante todo o dia



No dia 19, a festa irá animar a Trindade. A partir das 9h, a Caravana de Arte e Lazer estará com brinquedos e atividades na Praça dos 3 Campos. Ainda na mesma praça, durante o decorrer do dia, as crianças irão assistir ao espetáculo "Ciência ou Mágica?", de Patrick, O Mágico, num show que promete ser interativo com diversas variações de matemática, química e física. A praça receberá ainda o "Cinera", um cinema itinerante, e haverá um momento de contação de histórias. O evento será gratuito



No dia 20, a festa está garantida para as crianças na Praça da Entrada, no Salgueiro. A partir das 9h, a festa terá início com as atrações e atividades da Caravana de Arte e Lazer, seguido do show de mágica "Ciência ou Mágica?", de Patrick, O evento será gratuito.