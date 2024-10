Show em São Gonçalo: homenagem ao saudoso Emilio Santiago - Reprodução

Publicado 14/10/2024 13:00

São Gonçalo - Os fãs gonçalenses de Música Popular Brasileira podem se preparar para curtir um evento musical incrível oferecido pela Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo no próximo dia 19, ás 19h30, no Teatro Municipal de São Gonçalo. O show Emiliando, do cantor Fred Tavares, promete oferecer um tributo de respeito que visa homenagear o cantor Emílio Santiago. Os ingressos já estão à venda.

Conhecido por sucessos como "Saigon", "Cadê Juízo" e "Verdade Chinesa", Emílio Santiago marcou a história da MPB e tocou o coração de diversas pessoas, como de Fred Tavares. O gonçalense é conhecido por ser um cantor e compositor que honra suas raízes. Com mais de 21 mil seguidores nas redes sociais, ele exerce grande influência no cenário cultural da cidade.

Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 50 e podem ser adquiridos no link https://bileto.sympla.com.br/event/97274/d/272654?share_id=1-copiarlink

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, São Gonçalo - Rio de Janeiro.