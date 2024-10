São Gonçalo: obras de drenagem e pavimentação - Fábio Guimarães

São Gonçalo: obras de drenagem e pavimentaçãoFábio Guimarães

Publicado 14/10/2024 19:20

São Gonçalo - Os moradores dos bairros Sacramento, Eliane e Iêda já podem comemorar. Isso porque tiveram início as obras de infraestrutura que prometem transformar a região, assim como já foi feito no Pacheco, em Vista Alegre, no Boaçu, no Colubandê, dentre outras, e como está sendo feito no Jardim Bom Retiro. As novas intervenções vão contemplar 126 ruas.

As obras são fruto de uma parceria da Secretaria das Cidades, do Governo do Estado, com a Prefeitura de São Gonçalo. Todas as 126 ruas receberão drenagem, pavimentação, a construção de meios-fios e sinalização. Serão mais de 36 mil metros de extensão contemplados. O prazo para a conclusão das obras é de doze meses.

As obras irão transformar 64 ruas do Sacramento, mais 28 ruas do bairro Eliane e 34 ruas do bairro Iêda. Ao todo, foram investidos mais de R$ 130 milhões nas intervenções.

Em um mês, os responsáveis pela obra conseguiram realizar a drenagem em 600 metros das ruas contempladas. Atualmente, os trabalhos de drenagem seguem ocorrendo em pontos específicos.

Vale destacar que, em maio deste ano, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, entregou quinze quilômetros de pavimentação e drenagem em mais de 60 ruas dos bairros Pacheco e Sacramento. Junto com o Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, foram entregues outras 23 ruas com drenagem e pavimentação no bairro de Vista Alegre em julho deste ano.