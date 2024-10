São Gonçalo: evento para conscientizar através da campanha Outubro Rosa - Divulgação

São Gonçalo: evento para conscientizar através da campanha Outubro RosaDivulgação

Publicado 15/10/2024 16:42

São Gonçalo - Em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre os cuidados de prevenção do câncer de mama e do colo do útero, a Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar uma manhã de atividades físicas, neste sábado (19), a partir das 8h, na Praça Zé Garoto.

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva, além de reafirmar a importância dos cuidados com a saúde, professores da Semel irão realizar aulas de tai chi chuan, ginástica, funcional e zumba. Ao longo das atividades, que terão início às 9h, serão realizados momentos de conscientização sobre a importância do autoexame, da mamografia e ultrassonografia.

Durante o evento, os participantes também terão a oportunidade de receber kits com viseiras e blusas temáticas. A ação é gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrições prévias.